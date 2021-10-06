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"Мы замедлились": Байден заявил о рисках потери США своего экономического преимущества

По мнению американского лидера, чтобы избежать этого, Америке следует не пренебрегать инвестициями в собственную инфраструктуру.

5 октября, 23:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Соединённые Штаты Америки рискуют потерять экономическое преимущество в мире. Такое мнение во вторник высказал президент США Джо Байден, выступая в штате Мичиган с речью, посвящённой предложенному им плану развития инфраструктуры страны.

"Мы находимся в переломном моменте. Каждые 40–80 лет в американской истории мы оказываемся в переломном моменте, когда нам надо выбирать, в каком направлении мы пойдём", — убеждён президент.

Байден подчёркивает, что до XX века Америка была в лидерах среди стран, которые инвестировали в развитие собственной инфраструктуры. Однако в определённый момент этим преимуществом американские власти пренебрегли и потеряли его. В связи с этим, по мнению лидера США, Америка замедлилась в развитии.

"Америка до сих пор является крупнейшей экономикой в мире. Но мы как страна рискуем потерять своё преимущество", предупредил Байден.

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А ранее Байден предупредил об угрозе дефолта в США. Он призвал республиканцев перестать "играть в русскую рулетку" с американской экономикой.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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