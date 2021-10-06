Соединённые Штаты Америки рискуют потерять экономическое преимущество в мире. Такое мнение во вторник высказал президент США Джо Байден, выступая в штате Мичиган с речью, посвящённой предложенному им плану развития инфраструктуры страны.

"Мы находимся в переломном моменте. Каждые 40–80 лет в американской истории мы оказываемся в переломном моменте, когда нам надо выбирать, в каком направлении мы пойдём", — убеждён президент.

Байден подчёркивает, что до XX века Америка была в лидерах среди стран, которые инвестировали в развитие собственной инфраструктуры. Однако в определённый момент этим преимуществом американские власти пренебрегли и потеряли его. В связи с этим, по мнению лидера США, Америка замедлилась в развитии.

"Америка до сих пор является крупнейшей экономикой в мире. Но мы как страна рискуем потерять своё преимущество", — предупредил Байден.