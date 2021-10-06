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Во всех регионах России сегодня проверят работу экстренных сирен

Радио- и телевещание прервётся сигналом "Внимание всем!" — причём уже второй раз за этот год.

5 октября, 22:29
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/MchsRussia/photos/a.395482867197814/4484818458264214/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МЧС РФ</a></p>

Фото © Facebook / МЧС РФ

Сегодня в 10:40 по местному времени во всех регионах страны проверят техсостояние и готовность к работе систем оповещения. В громкоговорителях, а также по теле- и радиоканалам вместо эфирного вещания должен раздаться сигнал "Внимание всем!". Он продлится в течение одной минуты.

"Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровня", — говорится в сообщении МЧС.

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Напомним, что в этом году учебная подача тревожных сигналов с замещением эфира на телевидении и радио уже проходила 3 марта. Как и тогда, МЧС сегодня попросит граждан сохранять спокойствие.

Ранее Лайф сообщал, что цель такой плановой проверки сигнала — отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе ЧС. Предполагается, что к 2030 году не менее 90% россиян должны гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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