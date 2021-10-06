Во всех регионах России сегодня проверят работу экстренных сирен

Сегодня в 10:40 по местному времени во всех регионах страны проверят техсостояние и готовность к работе систем оповещения. В громкоговорителях, а также по теле- и радиоканалам вместо эфирного вещания должен раздаться сигнал "Внимание всем!". Он продлится в течение одной минуты.

"Шестого октября во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровня", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что в этом году учебная подача тревожных сигналов с замещением эфира на телевидении и радио уже проходила 3 марта. Как и тогда, МЧС сегодня попросит граждан сохранять спокойствие.