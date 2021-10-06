Зеленский подписал указ о санкциях против сотрудников ФСБ

Некоторые сотрудники Федеральной службы безопасности России попали под санкции со стороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в тексте указа.

В списке фигурируют семь человек. Введение санкций против них предполагает блокировку активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, а также другие меры со стороны Киева.