НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зеленский подписал указ о санкциях против сотрудников ФСБ

Киев грозится блокировкой активов, ограничением торговых операций, полётов и перевозок по территории страны.

5 октября, 21:44

Фото © ТАСС / Максим Чуров

Некоторые сотрудники Федеральной службы безопасности России попали под санкции со стороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в тексте указа.

В списке фигурируют семь человек. Введение санкций против них предполагает блокировку активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, а также другие меры со стороны Киева.

Правительство продлило продовольственное эмбарго ещё на год

Правительство продлило продовольственное эмбарго ещё на год

А ранее, как рассказывал Лайф, Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР. Власти Незалежной внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов, а также наблюдателей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1