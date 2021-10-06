УЕФА представил Крым частью Украины в ролике о Евро-2024
А на Евро-2020 Украина презентовала форму с силуэтом российского полуострова.
Кадр из видео © Twitter / УЕФА
United by Football. ⚽️❤️#EURO2024 pic.twitter.com/tx7UTMu7XJ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
В презентации логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил Крым частью Украины. Полуостров окрашен в цвета флага Незалежной в ролике, опубликованном на официальной странице УЕФА в "Твиттере".
А ранее Лайф сообщал, что сборная Украины представила форму с силуэтом Крыма на Евро-2020. Кроме того, на одежде были изображены надписи "Слава Украине!" и "Героям — слава!". На следующий день в УЕФА одобрили форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это отчаянной художественной акцией.
А летом на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой была проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту. Тем временем Посольство РФ призвало МОК исправить карту с украинским Крымом на сайте Олимпиады.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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