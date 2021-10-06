УЕФА представил Крым частью Украины в ролике о Евро-2024

В презентации логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил Крым частью Украины. Полуостров окрашен в цвета флага Незалежной в ролике, опубликованном на официальной странице УЕФА в "Твиттере".

А ранее Лайф сообщал, что сборная Украины представила форму с силуэтом Крыма на Евро-2020. Кроме того, на одежде были изображены надписи "Слава Украине!" и "Героям — слава!". На следующий день в УЕФА одобрили форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это отчаянной художественной акцией.