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УЕФА представил Крым частью Украины в ролике о Евро-2024

А на Евро-2020 Украина презентовала форму с силуэтом российского полуострова.

5 октября, 21:36
<p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/i/status/1445473499720531975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УЕФА </a></p>

Кадр из видео © Twitter / УЕФА

В презентации логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдёт в Германии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил Крым частью Украины. Полуостров окрашен в цвета флага Незалежной в ролике, опубликованном на официальной странице УЕФА в "Твиттере".

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на Евро-2020 надпись "Героям слава!"

А ранее Лайф сообщал, что сборная Украины представила форму с силуэтом Крыма на Евро-2020. Кроме того, на одежде были изображены надписи "Слава Украине!" и "Героям — слава!". На следующий день в УЕФА одобрили форму, но в РФС попросили ещё раз рассмотреть правомерность экипировки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это отчаянной художественной акцией.

А летом на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой была проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту. Тем временем Посольство РФ призвало МОК исправить карту с украинским Крымом на сайте Олимпиады.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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