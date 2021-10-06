Британцев предупредили о тяжёлой зиме из-за высоких цен на газ

В Британии заявили о необходимости снижать зависимость от импортного газа из-за рекордно высоких мировых цен. Ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK предупредила о приближении тяжёлой зимы. Там напомнили о банкротстве 12 энергокомпаний с января этого года. В их зоне обслуживания находилось 1,5 миллиона потребителей.

"Сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это ещё раз подчёркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волатильных цен на углеводородное сырьё", — рассказали РИА "Новости" в ассоциации Energy UK.