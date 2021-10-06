Британцев предупредили о тяжёлой зиме из-за высоких цен на газ
Энергетики заявили о необходимости нацпрограммы по энергоэффективности домов. Скачки цен на топливо грозят и продовольственным кризисом.
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В Британии заявили о необходимости снижать зависимость от импортного газа из-за рекордно высоких мировых цен. Ассоциация поставщиков и производителей энергии Energy UK предупредила о приближении тяжёлой зимы. Там напомнили о банкротстве 12 энергокомпаний с января этого года. В их зоне обслуживания находилось 1,5 миллиона потребителей.
"Сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это ещё раз подчёркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волатильных цен на углеводородное сырьё", — рассказали РИА "Новости" в ассоциации Energy UK.
Британские энергетики также считают, что стране необходима национальная программа по энергоэффективности домов как самая действующая мера по долгосрочному снижению расходов потребителей. Скачки цен влияют и на остальные сектора экономики. Так, несколько крупнейших производителей удобрений, в том числе нитрата аммония, объявили о сокращении производства. Это может сказаться на производстве продовольствия, стране может грозить кризис и в этой отрасли.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, а 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров, а вскоре достигла уже $1400.
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