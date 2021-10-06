Петербуржцам рассказали, где в городе осень задержится подольше
Сейчас там среди золота листвы можно увидеть деревья, которые продолжают по-летнему радовать зеленью крон.
Фото © VK / Ботанический сад Петра Великого
Золотая осень в Ботаническом саду Петра Великого длится дольше, чем во всём Санкт-Петербурге. Об этом рассказали сотрудники сада. Герои такого продления "поры очарования" — клёны, которых на территории парка насчитывается более 50 видов.
"У нас все деревья желтеют по очереди. И открою секрет: золотая осень в Ботаническом саду Петра Великого — на неделю дольше, чем в любом другом парке Петербурга", — рассказала корреспонденту телеканала "Санкт-Петербург" сотрудница культурно-просветительского центра Ботанического сада Александра Медведева.
В Ботаническом саду среди золота листвы можно увидеть и те деревья, что продолжают по-летнему зеленеть. Как отмечает Александра Медведева, это уроженцы юго-восточной Азии. Эксперт также отметила среди большинства остролистных клёнов необычные, привезённые с Дальнего Востока, из Японии и Китая.
Ранее Лайф рассказывал, что биологи обнаружили "эликсир молодости" в сибирской пихте. Оказалось, что клетки деревьев, живущих по четыре тысячи лет, не отличаются по состоянию от молодых благодаря содержащимся в стволах и корнях терпенам.
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