Петербуржцам рассказали, где в городе осень задержится подольше

Золотая осень в Ботаническом саду Петра Великого длится дольше, чем во всём Санкт-Петербурге. Об этом рассказали сотрудники сада. Герои такого продления "поры очарования" — клёны, которых на территории парка насчитывается более 50 видов.

"У нас все деревья желтеют по очереди. И открою секрет: золотая осень в Ботаническом саду Петра Великого — на неделю дольше, чем в любом другом парке Петербурга", — рассказала корреспонденту телеканала "Санкт-Петербург" сотрудница культурно-просветительского центра Ботанического сада Александра Медведева.

В Ботаническом саду среди золота листвы можно увидеть и те деревья, что продолжают по-летнему зеленеть. Как отмечает Александра Медведева, это уроженцы юго-восточной Азии. Эксперт также отметила среди большинства остролистных клёнов необычные, привезённые с Дальнего Востока, из Японии и Китая.