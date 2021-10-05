"И газ есть, и электричества достаточно": Вучич назвал строительство "Балканского потока" умным решением
Лидер Сербии напомнил, что республика покупает сейчас газ по цене в несколько раз ниже европейской.
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Решение о строительстве газопровода "Балканский поток" было очень умным. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Словению.
"Было очень умным решением построить газопровод вопреки всему давлению, с которым мы сталкивались. И газ у нас есть, и электричества достаточно", — приводит слова Александра Вучича агентство "Танюг".
Президент Сербии напомнил, что в Европе цена на газ достигла 1400 долларов за тысячу кубометров. При этом Сербия покупает голубое топливо по цене 270 долларов за тысячу кубометров.
"К счастью, у нас есть газ", — подчеркнул Александр Вучич.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле назвали вопросом коммерческой выгоды изменение путей поставки газа в Европу.
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