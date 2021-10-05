В бундестаге назвали Россию непричастной к резкому росту цен на газ в Европе

Высокие цены на газ в Европе стали тяжёлым бременем для потребителей региона, однако если его поставки продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, то голубое топливо может подешеветь. Об этом заявил глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдёт, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии", — сказал Эрнст в беседе с РБК, добавив, что, по его информации, обещанный Россией газ дошёл до ФРГ, как и до других стран.

По мнению депутата, текущая ситуация с ценами на газ не может служить причиной для вывода "Северного потока – 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС.

"Причина в том, что европейская газовая директива имеет силу закона. Её можно обжаловать, что и сделал "Газпром". Но я не думаю, что газопровод "Северный поток – 2" будет выведен из-под европейской газовой директивы из-за цены на газ. В таком случае требуется решение суда", — пояснил глава комитета по экономике и энергетике.



