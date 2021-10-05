В бундестаге назвали Россию непричастной к резкому росту цен на газ в Европе
Также там отметили, что текущая ситуация не может служить причиной для вывода "Северного потока – 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС.
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Высокие цены на газ в Европе стали тяжёлым бременем для потребителей региона, однако если его поставки продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, то голубое топливо может подешеветь. Об этом заявил глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдёт, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии", — сказал Эрнст в беседе с РБК, добавив, что, по его информации, обещанный Россией газ дошёл до ФРГ, как и до других стран.
По мнению депутата, текущая ситуация с ценами на газ не может служить причиной для вывода "Северного потока – 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС.
"Причина в том, что европейская газовая директива имеет силу закона. Её можно обжаловать, что и сделал "Газпром". Но я не думаю, что газопровод "Северный поток – 2" будет выведен из-под европейской газовой директивы из-за цены на газ. В таком случае требуется решение суда", — пояснил глава комитета по экономике и энергетике.
Также Эрнст раскритиковал пункт американо-немецкой сделки о том, что Россия должна сохранить транзит газа через Украину. Депутат отметил, что если Киев платит за газ, то он его получает, если не платит — не получает. Вопросом модернизации своей газотранспортной системы Украина должна заниматься самостоятельно, считает немецкий парламентарий. При этом он добавил, что Германия постарается оказать помощь в этом вопросе.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе — и уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь.
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