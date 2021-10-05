Лучший бомбардир "Спартака" Понсе выбыл до конца года

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе больше не сыграет в текущем году. Об этом стало известно после того, как ему сделали операцию на мениске.

"На реабилитацию Понсе потребуется около трёх месяцев. Желаем Эсекьелю здоровья и возвращения в строй!" — сообщает пресс-служба красно-белых.

Форвард получил травму в победном для спартаковцев матче Лиги Европы с "Наполи". Тогда ему на колено упал защитник итальянского клуба Костас Манолас.