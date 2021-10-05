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Лучший бомбардир "Спартака" Понсе выбыл до конца года

Форвард получил травму в победном для красно-белых матче Лиги Европы с "Наполи".

5 октября, 01:55
<p>Фото © <a href="https://spartak.com/news/2021-10-04-ponse_perenes_operatsiyu_na_kolene/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак"</a></p>

Фото © ФК "Спартак"

Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе больше не сыграет в текущем году. Об этом стало известно после того, как ему сделали операцию на мениске.

"На реабилитацию Понсе потребуется около трёх месяцев. Желаем Эсекьелю здоровья и возвращения в строй!" — сообщает пресс-служба красно-белых.

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Форвард получил травму в победном для спартаковцев матче Лиги Европы с "Наполи". Тогда ему на колено упал защитник итальянского клуба Костас Манолас.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 24-летний аргентинец забил четыре гола, он является лучшим бомбардиром клуба.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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