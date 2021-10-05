Бывший игрок "Фиорентины" назвал Кокорина "кем угодно", но не футболистом
Россиянин в нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах чемпионата Италии, отыграв суммарно менее получаса.
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Бывший игрок итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Массимо Орландо резко высказался в адрес российского форварда Александра Кокорина, который ныне выступает за флорентийцев. Он заявил, что россиянин не похож на футболиста.
"Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он напоминает мне кого угодно, но только не футболиста", — сказал Орландо в интервью Radio Toscana.
Отметим, что российский нападающий перешёл в январе в "Фиорентину" из московского "Спартака". В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Италии, отыграв суммарно менее получаса. В свою очередь, Орландо в составе "Фиорентины" завоевал Кубок и Суперкубок Италии в 1996 году.
Ранее стал известен размер зарплаты Кокорина в "Фиорентине". Российский нападающий зарабатывает в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год.
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