В Кирове вспыхнул пожар в инфекционной больнице
Информация о пострадавших уточняется. В МЧС заявили, что возгорание уже ликвидировано.
Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Кировской области
В инфекционной больнице Кирова произошёл пожар в ночь на 5 октября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился в одной из палат пятого корпуса третьего отделения.
"Проведена эвакуация. Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города", — сообщили в МЧС.
Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. В МЧС заявили, что пожар ликвидирован.
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