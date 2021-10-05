В Кирове вспыхнул пожар в инфекционной больнице

В инфекционной больнице Кирова произошёл пожар в ночь на 5 октября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился в одной из палат пятого корпуса третьего отделения.

"Проведена эвакуация. Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города", — сообщили в МЧС.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. В МЧС заявили, что пожар ликвидирован.