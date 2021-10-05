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В Кирове вспыхнул пожар в инфекционной больнице

Информация о пострадавших уточняется. В МЧС заявили, что возгорание уже ликвидировано.

5 октября, 01:48
<p>Фото © Официальный <a href="https://43.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4577011" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ГУ МЧС по Кировской области</p>

Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Кировской области

В инфекционной больнице Кирова произошёл пожар в ночь на 5 октября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился в одной из палат пятого корпуса третьего отделения.

"Проведена эвакуация. Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города", — сообщили в МЧС.

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Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. В МЧС заявили, что пожар ликвидирован.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре на юге Москвы. В одной из многоэтажек загорелась квартира на втором этаже. В результате погибли мать и несовершеннолетняя дочь, ещё пять человек пострадали.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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