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"Помогите быстрее": Появилось видео, как пленники пожара на юге Москвы просили их спасти

По данным Лайфа, в результате инцидента погибли женщина и её несовершеннолетняя дочь.

5 октября, 00:26

Фото © LIFE

Появилось видео, как пленники пожара на юге Москвы просили их спасти. Видео с места происшествия прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение Livecorr (можно скачать для iOS и Android)

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое в самый разгар пожара в жилом доме на юге Москвы. На кадрах видно, что яркий огонь полностью охватил одну из квартир.

Также на записи слышно, как люди, которые оказались внутри горящего помещения, кричат: "Помогите быстрее!" — а один из очевидцев просит скорее дать лестницу.

Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме под Самарой

Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме под Самарой

Напомним, ЧП произошло по адресу Сумской проезд, 17/2 в районе Чертаново Северное. Возгорание началось в квартире на втором этаже. Порядка 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, а вот двое погибли. Жертвами стали женщина 1980 года рождения и её дочь 2011 года. Ещё пять человек пострадали. Причины пожара устанавливаются.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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