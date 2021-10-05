"Помогите быстрее": Появилось видео, как пленники пожара на юге Москвы просили их спасти
По данным Лайфа, в результате инцидента погибли женщина и её несовершеннолетняя дочь.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое в самый разгар пожара в жилом доме на юге Москвы. На кадрах видно, что яркий огонь полностью охватил одну из квартир.
Также на записи слышно, как люди, которые оказались внутри горящего помещения, кричат: "Помогите быстрее!" — а один из очевидцев просит скорее дать лестницу.
Напомним, ЧП произошло по адресу Сумской проезд, 17/2 в районе Чертаново Северное. Возгорание началось в квартире на втором этаже. Порядка 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, а вот двое погибли. Жертвами стали женщина 1980 года рождения и её дочь 2011 года. Ещё пять человек пострадали. Причины пожара устанавливаются.
Комментариев: 0