Появилось видео, как пленники пожара на юге Москвы просили их спасти. Видео с места происшествия прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение Livecorr (можно скачать для iOS и Android)

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое в самый разгар пожара в жилом доме на юге Москвы. На кадрах видно, что яркий огонь полностью охватил одну из квартир.

Также на записи слышно, как люди, которые оказались внутри горящего помещения, кричат: "Помогите быстрее!" — а один из очевидцев просит скорее дать лестницу.