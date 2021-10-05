Полёты будут осуществляться с частотой два рейса в неделю по маршрутам Москва — Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Москва — Йоханнесбург, а также Санкт-Петербург — Копенгаген.

Также расширяется география рейсов в Индию и Испанию. Полёты между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели возобновляются с частотой четыре рейса в неделю на каждом из направлений. Кроме того, россияне смогут отправиться из Москвы на Тенерифе. На этом направлении будет два рейса в неделю.