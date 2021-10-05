Плюс Дания и Перу: Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами с 5 октября
Также расширяется география полётов в Испанию (Тенерифе) и Индию (Гоа).
Фото © Pixabay
Россия со вторника, 5 октября, возобновляет авиасообщение с пятью странами: Перу, Джибути, ЮАР, Новой Зеландией и Данией.
Полёты будут осуществляться с частотой два рейса в неделю по маршрутам Москва — Джибути, Москва — Веллингтон, Москва — Лима, Москва — Кейптаун, Москва — Йоханнесбург, а также Санкт-Петербург — Копенгаген.
Также расширяется география рейсов в Индию и Испанию. Полёты между Москвой и Гоа, Санкт-Петербургом и Гоа, Санкт-Петербургом и Дели возобновляются с частотой четыре рейса в неделю на каждом из направлений. Кроме того, россияне смогут отправиться из Москвы на Тенерифе. На этом направлении будет два рейса в неделю.
Напомним, данное решение было принято 22 сентября на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Ранее сообщалось, что с 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.
Комментариев: 0