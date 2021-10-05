Сбой Facebook назвали самым масштабным в истории сервиса Downdetector
Данный портал следит за функционированием популярных интернет-ресурсов.
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Сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных.
"Отключение Facebook продолжается и стало крупнейшим, которое мы когда-либо видели на Downdetector: более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Downdetector в "Твиттере".
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.
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