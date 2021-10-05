50 миллионов новых пользователей пришли в Telegram на фоне масштабного сбоя в Сети

После сбоя в работе популярных соцсетей резко выросло число пользователей мессенджера Telegram ("Телеграм"). По словам руководителя сервиса аналитики TGStat Юрия Кижикина, за несколько часов в мессенджере зарегистрировалось более 50 миллионов человек.