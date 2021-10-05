НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

50 миллионов новых пользователей пришли в Telegram на фоне масштабного сбоя в Сети

Ранее в работе самого мессенджера также начались проблемы из-за массового наплыва юзеров.

4 октября, 22:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После сбоя в работе популярных соцсетей резко выросло число пользователей мессенджера Telegram ("Телеграм"). По словам руководителя сервиса аналитики TGStat Юрия Кижикина, за несколько часов в мессенджере зарегистрировалось более 50 миллионов человек.

"По нашей оценке, за последние несколько часов в "Телеграме" зарегистрировалось более 50 млн новых пользователей", — сказал Кижикин в беседе с RT.

Facebook и Instagram частично восстановили работу после глобального сбоя

Facebook и Instagram частично восстановили работу после глобального сбоя

Напомним, в самом "Телеграме" также произошли небольшие сбои из-за массового наплыва пользователей.

Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой уже стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.

Откажитесь немедленно: почему нужно срочно стереть WhatsApp с телефона

Откажитесь немедленно: почему нужно срочно стереть WhatsApp с телефона

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1