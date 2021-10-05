50 миллионов новых пользователей пришли в Telegram на фоне масштабного сбоя в Сети
Ранее в работе самого мессенджера также начались проблемы из-за массового наплыва юзеров.
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После сбоя в работе популярных соцсетей резко выросло число пользователей мессенджера Telegram ("Телеграм"). По словам руководителя сервиса аналитики TGStat Юрия Кижикина, за несколько часов в мессенджере зарегистрировалось более 50 миллионов человек.
"По нашей оценке, за последние несколько часов в "Телеграме" зарегистрировалось более 50 млн новых пользователей", — сказал Кижикин в беседе с RT.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой уже стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.
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