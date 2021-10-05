Глобальный сбой в работе соцсетей длится уже более шести часов
Изначально о проблемах сообщили пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже к ним присоединились и другие интернет-сервисы. Список пополняется с каждым часом.
Фото © ТАСС / imago / Rüdiger Wölk
Масштабный сбой в работе популярных соцсетей длится уже шесть часов. Первые сообщения о неполадке на сайте Downdetector появились 4 октября в 18:34 мск.
Изначально о проблемах сообщили пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp. Позже сбои произошли и в работе других сервисов. В основном трудности испытывают жители западных стран: США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Нидерландов.
Телеканал CNBC называет текущий сбой в работе Facebook крупнейшим с 2008 года, когда соцсеть не работала около суток у 80 миллионов пользователей. Основатель компании Марк Цукерберг потерял как минимум 6,6 миллиарда долларов из-за проблем в работе своего детища. Акции Facebook также пошли вниз, а в Сети даже появилось объявление о продаже компании. Также в Даркнете хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей "Фейсбука", однако неизвестно, связано ли это с нынешним сбоем. В компании считают, что кибератака здесь ни при чём. Главный технолог Facebook объяснил неполадки сетевыми проблемами.
На данный момент известно о сбоях в работе следующих сервисов: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Viber, Google (включая Gmail), YouTube, TikTok, Snapchat, Tinder, Netflix, Zoom. На этом фоне фиксируется небольшой сбой в работе Telegram в связи с массовым наплывом новых пользователей.
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