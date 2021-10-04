Сноуден порадовался масштабному сбою в работе Facebook и Instagram

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании из-за сбоя в системе безопасности

"Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым", — написал Сноуден в "Твиттере". Отметим, что пользователи данной соцсети также жалуются на перебои.