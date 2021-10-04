Сноуден порадовался масштабному сбою в работе Facebook и Instagram
Бывший сотрудник американских спецслужб отметил, что "мир становится более здоровым".
Фото © ТАСС / Zuma
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал глобальный сбой в работе популярных социальных сетей.
"Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым", — написал Сноуден в "Твиттере". Отметим, что пользователи данной соцсети также жалуются на перебои.
Напомним, сбой в работе популярных соцсетей произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже четыре часа. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube, Viber, а также Twitter.
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