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Сноуден порадовался масштабному сбою в работе Facebook и Instagram

Бывший сотрудник американских спецслужб отметил, что "мир становится более здоровым".

4 октября, 20:10
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал глобальный сбой в работе популярных социальных сетей.

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Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании из-за сбоя в системе безопасности

"Facebook и Instagram загадочным образом уходят в офлайн, и за один прекрасный день мир становится более здоровым", — написал Сноуден в "Твиттере". Отметим, что пользователи данной соцсети также жалуются на перебои.

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Напомним, сбой в работе популярных соцсетей произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже четыре часа. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube, Viber, а также Twitter.

Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину сбоя в работе сервисов Facebook

Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину сбоя в работе сервисов Facebook

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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