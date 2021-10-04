Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину сбоя в работе сервисов Facebook

"DNS (Domain Name Service, компьютерная распределённая система для получения информации о доменах) используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет" , — объяснил Бедеров.

Он напомнил, что на рыночной стоимости компании и на оказании услуг клиентам отражается любая подобная неполадка. Тем не менее в ближайшем будущем значимого ущерба для сервисов Facebook от случившегося сбоя ожидать не стоит.