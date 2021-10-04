Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину сбоя в работе сервисов Facebook
Он также заметил, что любая подобная неполадка отражается и на рыночной стоимости компании, и на оказании услуг клиентам.
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Эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров назвал вероятную причину глобального сбоя сервисов Facebook. Специалист считает, что неисправность связана с системой доменных имён DNS, сообщает РИА "Новости".
"DNS (Domain Name Service, компьютерная распределённая система для получения информации о доменах) используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет", — объяснил Бедеров.
Он напомнил, что на рыночной стоимости компании и на оказании услуг клиентам отражается любая подобная неполадка. Тем не менее в ближайшем будущем значимого ущерба для сервисов Facebook от случившегося сбоя ожидать не стоит.
Ранее Лайф сообщал о глобальном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. У пользователей сервисов возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Из-за неполадок основатель компании Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился на шестое место в списке миллиардеров.
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