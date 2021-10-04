ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле
В результате действий террористов погибло 12 человек и несколько десятков пострадали.
Фото © ТАСС / АР / Felipe Dana
Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший 3 октября около мечети в Кабуле. Такие данные приводит агентство Reuters.
Взрыв прогремел возле мечети Идгах, где прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида. В результате погибло по меньшей мере 12 человек, более 30 получили ранения.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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