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ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле

В результате действий террористов погибло 12 человек и несколько десятков пострадали.

4 октября, 19:02

Фото © ТАСС / АР / Felipe Dana

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший 3 октября около мечети в Кабуле. Такие данные приводит агентство Reuters.

Взрыв прогремел возле мечети Идгах, где прощались с матерью представителя движения "Талибан"* Забихуллы Муджахида. В результате погибло по меньшей мере 12 человек, более 30 получили ранения.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

"Талибан" ликвидировал пятерых боевиков ИГИЛ у Посольства РФ в Кабуле

"Талибан" ликвидировал пятерых боевиков ИГИЛ у Посольства РФ в Кабуле

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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