Политолог объяснил, кто помешает новому премьеру Японии сменить курс в отношении России

От нового правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой не стоит ожидать изменений во внешнеполитическом курсе в отношении России, считает Ицуро Накамура, политолог, профессор университета Цукуба. По его мнению, смене политики председателю правительства помешает его соперница на партийных выборах Санаэ Такаити, которая придерживается крайне правых взглядов.

"Премьер-министр Кисида хотел бы развернуть японско-российские отношения в сторону экономического сотрудничества, но присутствие Санаэ Такаити станет тормозом", — передаёт его слова РИА "Новости".

Неожиданный рост популярности Санаэ Такаити увеличил её шансы на вступление в престижную должность. В связи с этим Кисиде приходится считаться как с ней, так и с её единомышленниками. Политолог уверен, что премьер будет оглядываться на Такаити и ничего не сможет сделать. При этом, по его словам, пуски ракет Северной Кореей только усиливают позиции оппонентки главы кабмина.