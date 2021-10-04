Политолог объяснил, кто помешает новому премьеру Японии сменить курс в отношении России
Политик зависим от решений своего оппонента на партийных выборах и пока ничего не сможет сделать, уверен эксперт.
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От нового правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой не стоит ожидать изменений во внешнеполитическом курсе в отношении России, считает Ицуро Накамура, политолог, профессор университета Цукуба. По его мнению, смене политики председателю правительства помешает его соперница на партийных выборах Санаэ Такаити, которая придерживается крайне правых взглядов.
"Премьер-министр Кисида хотел бы развернуть японско-российские отношения в сторону экономического сотрудничества, но присутствие Санаэ Такаити станет тормозом", — передаёт его слова РИА "Новости".
Неожиданный рост популярности Санаэ Такаити увеличил её шансы на вступление в престижную должность. В связи с этим Кисиде приходится считаться как с ней, так и с её единомышленниками. Политолог уверен, что премьер будет оглядываться на Такаити и ничего не сможет сделать. При этом, по его словам, пуски ракет Северной Кореей только усиливают позиции оппонентки главы кабмина.
Ранее Лайф сообщал, что японцы не поверили в успех планов нового премьера Кисиды отобрать у России все Южные Курилы. В ходе недавних дебатов политик отошёл от линии Синдзо Абэ и заявил о намерении забрать у РФ сразу четыре острова.
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