НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Политолог объяснил, кто помешает новому премьеру Японии сменить курс в отношении России

Политик зависим от решений своего оппонента на партийных выборах и пока ничего не сможет сделать, уверен эксперт.

4 октября, 18:47
<p>Фото © ТАСС / EPA / TORU HANAI / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / TORU HANAI / POOL

От нового правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой не стоит ожидать изменений во внешнеполитическом курсе в отношении России, считает Ицуро Накамура, политолог, профессор университета Цукуба. По его мнению, смене политики председателю правительства помешает его соперница на партийных выборах Санаэ Такаити, которая придерживается крайне правых взглядов.

"Премьер-министр Кисида хотел бы развернуть японско-российские отношения в сторону экономического сотрудничества, но присутствие Санаэ Такаити станет тормозом", — передаёт его слова РИА "Новости".

Неожиданный рост популярности Санаэ Такаити увеличил её шансы на вступление в престижную должность. В связи с этим Кисиде приходится считаться как с ней, так и с её единомышленниками. Политолог уверен, что премьер будет оглядываться на Такаити и ничего не сможет сделать. При этом, по его словам, пуски ракет Северной Кореей только усиливают позиции оппонентки главы кабмина.

Япония выразила протест из-за подготовки Россией военных учений на Курилах

Япония выразила протест из-за подготовки Россией военных учений на Курилах

Ранее Лайф сообщал, что японцы не поверили в успех планов нового премьера Кисиды отобрать у России все Южные Курилы. В ходе недавних дебатов политик отошёл от линии Синдзо Абэ и заявил о намерении забрать у РФ сразу четыре острова.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Нам ни единого камешка не вернётся!": Японцы не поверили в успех планов нового премьера Кисиды отобрать у России все южные Курилы

сегодня в 05:54

"Героям страшно": Почему дикий хутор Украину решили "слить" и когда ждать новый Майдан

сегодня в 21:40

На Украине проверят декларацию Зеленского с учётом "досье Пандоры"

сегодня в 21:14

Facebook и Instagram частично восстановили работу после глобального сбоя

сегодня в 22:00

Нефтяной локдаун: Чем новая волна карантинов обернётся для курса валют

сегодня в 21:47

Новости партнеров

Layer 1