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Песков рассказал о работе сайта Кремля на фоне глобальных сбоев в соцсетях

Пользователи множества популярных интернет-ресурсов жалуются на неполадки.

4 октября, 18:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сайт Кремля работает стабильно, Администрация Президента России не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в социальных сетях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сайт президента работает. Проблем нет", — сказал он, отвечая на вопрос РИА "Новости", не испытывают ли проблем в Администрации Президента на фоне масштабного сбоя в работе популярных соцсетей и мессенджеров.

Пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram

Пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram

Ранее глобальный сбой произошёл в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Также известно о перебоях в работе TikTok, Google, Youtube, Viber, "ВКонтакте".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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