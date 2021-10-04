Песков рассказал о работе сайта Кремля на фоне глобальных сбоев в соцсетях
Пользователи множества популярных интернет-ресурсов жалуются на неполадки.
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Сайт Кремля работает стабильно, Администрация Президента России не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в социальных сетях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сайт президента работает. Проблем нет", — сказал он, отвечая на вопрос РИА "Новости", не испытывают ли проблем в Администрации Президента на фоне масштабного сбоя в работе популярных соцсетей и мессенджеров.
Ранее глобальный сбой произошёл в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Также известно о перебоях в работе TikTok, Google, Youtube, Viber, "ВКонтакте".
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