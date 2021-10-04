Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

Минобороны опубликовало кадры стрельбы из "Циркона". Видео © Министерство обороны России

Минобороны России опубликовало кадры с места вторых испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельба проводилась с атомной субмарины "Северодвинск", находившейся под водой в акватории Белого моря.

"По данным объективного контроля, полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам", — отметили в ведомстве.

Условная цель находилась в Баренцевом море. Стрельба произведена с глубины 40 метров.