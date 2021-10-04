Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды
Стрельба по учебной цели, расположенной в Баренцевом море, проводилась с глубины в 40 метров.
Фото © Министерство обороны России
Минобороны опубликовало кадры стрельбы из "Циркона". Видео © Министерство обороны России
Минобороны России опубликовало кадры с места вторых испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельба проводилась с атомной субмарины "Северодвинск", находившейся под водой в акватории Белого моря.
"По данным объективного контроля, полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам", — отметили в ведомстве.
Условная цель находилась в Баренцевом море. Стрельба произведена с глубины 40 метров.
Напомним, сегодня утром стало известно, что ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки. Тогда субмарина находилась на поверхности воды. Испытания проходили в Баренцевом море и были признаны успешными.
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