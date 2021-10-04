НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды

Стрельба по учебной цели, расположенной в Баренцевом море, проводилась с глубины в 40 метров.

4 октября, 18:28

Фото © Министерство обороны России

Минобороны опубликовало кадры стрельбы из "Циркона". Видео © Министерство обороны России

Минобороны России опубликовало кадры с места вторых испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельба проводилась с атомной субмарины "Северодвинск", находившейся под водой в акватории Белого моря.

"По данным объективного контроля, полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам", — отметили в ведомстве.

Условная цель находилась в Баренцевом море. Стрельба произведена с глубины 40 метров.

Военный эксперт предрёк скулёж Запада из-за испытания ракеты "Циркон" с атомной подлодки

Военный эксперт предрёк скулёж Запада из-за испытания ракеты "Циркон" с атомной подлодки

Напомним, сегодня утром стало известно, что ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки. Тогда субмарина находилась на поверхности воды. Испытания проходили в Баренцевом море и были признаны успешными.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Минобороны обнародовало документы о героизме подольских курсантов, оборонявших Москву

29 сентября, 22:05

Россия произвела второй за день пуск ракеты "Циркон", но уже со дна другого моря

сегодня в 11:36

TikTok, Google, Youtube и Viber "упали" вслед за сервисами Facebook

сегодня в 18:24

Военный эксперт предрёк скулёж Запада из-за испытания ракеты "Циркон" с атомной подлодки

сегодня в 08:29

Сломал нос и руку: В Петербурге ухажёр с сайта знакомств жестоко избил и похитил отвергнувшую его женщину

сегодня в 18:18

Новости партнеров

Layer 1