Клинт Иствуд отсудил у литовской компании $6 млн из-за фейковой рекламы марихуаны
Она распространяла интервью, в котором актёр говорит, что покидает Голливуд из-за доходов от продажи биодобавок с каннабидиолом.
Фото © ТАСС / ZUMA / Armando Gallo
Актёр Клинт Иствуд отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas по иску о фейковых новостях. Об этом сообщает газета New York Post.
Согласно иску, сайты Mediatonas распространяли "онлайн-интервью", в котором 91-летний Иствуд якобы сообщает, что покидает Голливуд, поскольку ему "нечто большее" даёт продажа биодобавок с каннабидиолом — природным экстрактом каннабиса, не имеющим психотропного эффекта.
"Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью", — сообщается в судебных документах.
Окружной суд Калифорнии постановил ответчику выплатить Иствуду и Garrapata $6,1 млн за несанкционированное использование имени и изображения актёра.
Ранее Лайф писал о том, что Пермский край будет судиться с актёром из сериала "Реальные пацаны".
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