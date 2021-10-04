Клинт Иствуд отсудил у литовской компании $6 млн из-за фейковой рекламы марихуаны

Актёр Клинт Иствуд отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas по иску о фейковых новостях. Об этом сообщает газета New York Post.

Согласно иску, сайты Mediatonas распространяли "онлайн-интервью", в котором 91-летний Иствуд якобы сообщает, что покидает Голливуд, поскольку ему "нечто большее" даёт продажа биодобавок с каннабидиолом — природным экстрактом каннабиса, не имеющим психотропного эффекта.

"Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью", — сообщается в судебных документах.

Окружной суд Калифорнии постановил ответчику выплатить Иствуду и Garrapata $6,1 млн за несанкционированное использование имени и изображения актёра.