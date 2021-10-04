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Клинт Иствуд отсудил у литовской компании $6 млн из-за фейковой рекламы марихуаны

Она распространяла интервью, в котором актёр говорит, что покидает Голливуд из-за доходов от продажи биодобавок с каннабидиолом.

4 октября, 18:52
<p>Фото © ТАСС / ZUMA / Armando Gallo</p>

Фото © ТАСС / ZUMA / Armando Gallo

Актёр Клинт Иствуд отсудил 6,1 миллиона долларов у литовской компании Mediatonas по иску о фейковых новостях. Об этом сообщает газета New York Post.

Согласно иску, сайты Mediatonas распространяли "онлайн-интервью", в котором 91-летний Иствуд якобы сообщает, что покидает Голливуд, поскольку ему "нечто большее" даёт продажа биодобавок с каннабидиолом — природным экстрактом каннабиса, не имеющим психотропного эффекта.

"Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к каким-либо продуктам, содержащим каннабидиол, и никогда не давал такого интервью", — сообщается в судебных документах.

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Окружной суд Калифорнии постановил ответчику выплатить Иствуду и Garrapata $6,1 млн за несанкционированное использование имени и изображения актёра.

Ранее Лайф писал о том, что Пермский край будет судиться с актёром из сериала "Реальные пацаны".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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