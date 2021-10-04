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Глобальный сбой зафиксирован в работе Twitter

Юзеры жалуются на неполадки в работе сайта и мобильного приложения, а также на сбои в работе комментариев.

4 октября, 20:04
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Вслед за сервисами Facebook и другими популярными ресурсами произошёл сбой в работе соцсети Twitter ("Твиттер"). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство жалоб поступают из США, Канады, Великобритании и Франции. Российские пользователи пока не сообщают о проблемах. Юзеры жалуются на неполадки в работе сайта и мобильного приложения, а также на сбои в работе комментариев.

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Напомним, сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже четыре часа. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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