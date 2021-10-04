Глобальный сбой зафиксирован в работе Twitter
Юзеры жалуются на неполадки в работе сайта и мобильного приложения, а также на сбои в работе комментариев.
Фото © ТАСС / DPA
Вслед за сервисами Facebook и другими популярными ресурсами произошёл сбой в работе соцсети Twitter ("Твиттер"). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Большинство жалоб поступают из США, Канады, Великобритании и Франции. Российские пользователи пока не сообщают о проблемах. Юзеры жалуются на неполадки в работе сайта и мобильного приложения, а также на сбои в работе комментариев.
Напомним, сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже четыре часа. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber.
Лента новостей
"Время ушло": Критик Соседов не поверил в успех группы "Тату" после воссоединения
сегодня в 19:57
Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании из-за сбоя в системе безопасности
сегодня в 19:42
СМИ: Хакеры выставили на продажу данные 1,5 млрд пользователей Facebook после глобального сбоя
сегодня в 19:25
Комментариев: 0