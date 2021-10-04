Глобальный сбой зафиксирован в работе Twitter

Вслед за сервисами Facebook и другими популярными ресурсами произошёл сбой в работе соцсети Twitter ("Твиттер"). Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство жалоб поступают из США, Канады, Великобритании и Франции. Российские пользователи пока не сообщают о проблемах. Юзеры жалуются на неполадки в работе сайта и мобильного приложения, а также на сбои в работе комментариев.