"Может быть, та же будет группа, тот же дуэт, но с другим репертуаром? А может быть, они к тому времени договорятся об исполнении главных хитов, такое тоже может быть. Там же всё дело упирается в деньги и соглашение об условиях, ведь, если они будут петь основные песни, они должны будут что-то отчислять продюсеру, если тот не хочет снова с ними заниматься", — сказал Соседов в беседе с Пятым каналом.