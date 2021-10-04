"Время ушло": Критик Соседов не поверил в успех группы "Тату" после воссоединения
Тем не менее он считает, что несколько концертов дуэта вполне могут оказаться финансово выгодными.
Фото © ТАСС / Юрий Машков
Группа "Тату" не вернёт себе той славы, которая была в нулевых, а воссоединение спустя годы вряд ли станет успешным. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов.
Напомним, ранее Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату". Также певица анонсировала сериал о группе на одной из стриминговых площадок. В ответ композитор Сергей Галоян запретил Катиной исполнять ряд песен из репертуара дуэта, в том числе хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят". Автор музыки намерен обратиться в суд, если певица продолжит использовать эти композиции.
"Может быть, та же будет группа, тот же дуэт, но с другим репертуаром? А может быть, они к тому времени договорятся об исполнении главных хитов, такое тоже может быть. Там же всё дело упирается в деньги и соглашение об условиях, ведь, если они будут петь основные песни, они должны будут что-то отчислять продюсеру, если тот не хочет снова с ними заниматься", — сказал Соседов в беседе с Пятым каналом.
По мнению Соседова, "время этой группы ушло", и пика славы не вернёшь. Критик считает, что воссоединение дуэта может быть связано лишь с желанием прокатиться на волне былой славы, поэтому ждать, что Лена Катина и Юля Волкова выйдут на сцену после объявления о трибьюте в соцсетях, пока рановато. При этом несколько выступлений "Тату" могут оказаться финансово выгодными, так как прежние фанаты захотят увидеть кумиров юности, полагает Соседов.
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