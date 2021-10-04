Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании из-за сбоя в системе безопасности
Таким образом, им пока не удаётся оценить масштабы технических проблем в работе сервиса.
Фото © ТАСС / Zuma
Сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис компании из-за сбоя в системе безопасности. Об этом сообщает газета New York Times.
Уточняется, что работникам не удаётся попасть в здание, чтобы оценить масштабы сбоя в работе сервиса, поскольку у них не работают электронные пропуска.
"Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", — написала в "Твиттере" корреспондент New York Times Шира Френкель.
Напомним, сбой в работе популярных соцсетей произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже более трёх часов. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber.
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