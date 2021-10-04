Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании из-за сбоя в системе безопасности

Сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис компании из-за сбоя в системе безопасности. Об этом сообщает газета New York Times.

Уточняется, что работникам не удаётся попасть в здание, чтобы оценить масштабы сбоя в работе сервиса, поскольку у них не работают электронные пропуска.