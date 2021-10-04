Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса — Поти, нелегально пройдя границу: он спрятался в фуре дальнобойщика, сообщил изданию "Страна.ua" источник в Госпогранслужбе Украины.

"Это просто фантастическая авантюра в духе Михо. Дело в том, что фуры, которые грузятся на паром, уходящий в Грузию, досматриваются выборочно. Есть специальные сканеры, но прогнать все грузовики через них невозможно, это устроило бы пробку и задержки в отправке парома. По данным грузинской полиции, Михо договорился с водителем-дальнобойщиком Элгуджей Цомаем, который загрузил в Одессе продукты. При переходе кордона пограничники попросили открыть фуру, заглянули внутрь и пропустили", — рассказал он.

Попав на паром, Саакашвили провёл два дня пути в кабине автомобиля, куда водитель приносил ему еду и питьё. Чтобы случайно не привлечь к себе внимание, экс-президент всё время оставался на грузовой палубе. Приехав в грузинский город Поти, Саакашвили снова спрятался от пограничников в трейлере в вентиляционной кабине, и фургон спокойно выехал через КПП. Там сторонники Саакашвили уже ждали его на своём легковом автомобиле. Добравшись до Батуми, политик снял видеоролик о своём возвращении.