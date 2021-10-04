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"Авантюра в духе Михо": Госпогранслужба Украины воссоздала маршрут Саакашвили из Одессы до Тбилиси

В связи с информацией о нелегальном пересечении границы в региональном управлении ведомства проводится расследование.

4 октября, 19:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса — Поти, нелегально пройдя границу: он спрятался в фуре дальнобойщика, сообщил изданию "Страна.ua" источник в Госпогранслужбе Украины.

"Это просто фантастическая авантюра в духе Михо. Дело в том, что фуры, которые грузятся на паром, уходящий в Грузию, досматриваются выборочно. Есть специальные сканеры, но прогнать все грузовики через них невозможно, это устроило бы пробку и задержки в отправке парома. По данным грузинской полиции, Михо договорился с водителем-дальнобойщиком Элгуджей Цомаем, который загрузил в Одессе продукты. При переходе кордона пограничники попросили открыть фуру, заглянули внутрь и пропустили", — рассказал он.

Попав на паром, Саакашвили провёл два дня пути в кабине автомобиля, куда водитель приносил ему еду и питьё. Чтобы случайно не привлечь к себе внимание, экс-президент всё время оставался на грузовой палубе. Приехав в грузинский город Поти, Саакашвили снова спрятался от пограничников в трейлере в вентиляционной кабине, и фургон спокойно выехал через КПП. Там сторонники Саакашвили уже ждали его на своём легковом автомобиле. Добравшись до Батуми, политик снял видеоролик о своём возвращении.

В связи с информацией о нелегальном пересечении границы в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины проводится служебное расследование.

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Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию, но уже на следующий день стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент республики заявила, что не помилует своего предшественника.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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