"Авантюра в духе Михо": Госпогранслужба Украины воссоздала маршрут Саакашвили из Одессы до Тбилиси
В связи с информацией о нелегальном пересечении границы в региональном управлении ведомства проводится расследование.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме Одесса — Поти, нелегально пройдя границу: он спрятался в фуре дальнобойщика, сообщил изданию "Страна.ua" источник в Госпогранслужбе Украины.
"Это просто фантастическая авантюра в духе Михо. Дело в том, что фуры, которые грузятся на паром, уходящий в Грузию, досматриваются выборочно. Есть специальные сканеры, но прогнать все грузовики через них невозможно, это устроило бы пробку и задержки в отправке парома. По данным грузинской полиции, Михо договорился с водителем-дальнобойщиком Элгуджей Цомаем, который загрузил в Одессе продукты. При переходе кордона пограничники попросили открыть фуру, заглянули внутрь и пропустили", — рассказал он.
Попав на паром, Саакашвили провёл два дня пути в кабине автомобиля, куда водитель приносил ему еду и питьё. Чтобы случайно не привлечь к себе внимание, экс-президент всё время оставался на грузовой палубе. Приехав в грузинский город Поти, Саакашвили снова спрятался от пограничников в трейлере в вентиляционной кабине, и фургон спокойно выехал через КПП. Там сторонники Саакашвили уже ждали его на своём легковом автомобиле. Добравшись до Батуми, политик снял видеоролик о своём возвращении.
В связи с информацией о нелегальном пересечении границы в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины проводится служебное расследование.
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Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию, но уже на следующий день стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент республики заявила, что не помилует своего предшественника.
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