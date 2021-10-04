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Уведомления отключены

Подсчитаны потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Эксперты отметили, что соцсети не работают сразу в нескольких странах, поэтому инцидент не связан со сбоями на уровне отдельных государств.

4 октября, 19:10
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Потери от сбоев в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" оцениваются в 160 миллиардов долларов. Об этом сообщают эксперты проекта по мониторингу Интернета и кибербезопасности NetBlocks.

"С учётом того, что Facebook, WhatsApp, Instagram отключены более чем на один час, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов", — говорится в сообщении проекта в "Твиттере".

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Эксперты отмечают, что соцсети не работают сразу в нескольких странах, поэтому инцидент не связан со сбоями на уровне отдельных государств.

Напомним, сбой в работе популярных соцсетей произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже более трёх часов, вероятно, ущерб увеличится. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы — TikTok, Google, Youtube и Viber.

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Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину сбоя в работе сервисов Facebook

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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