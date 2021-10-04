Подсчитаны потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Потери от сбоев в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" оцениваются в 160 миллиардов долларов. Об этом сообщают эксперты проекта по мониторингу Интернета и кибербезопасности NetBlocks.

"С учётом того, что Facebook, WhatsApp, Instagram отключены более чем на один час, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов", — говорится в сообщении проекта в "Твиттере".