Подсчитаны потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Эксперты отметили, что соцсети не работают сразу в нескольких странах, поэтому инцидент не связан со сбоями на уровне отдельных государств.
Фото © ТАСС / EPA
Потери от сбоев в работе "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" оцениваются в 160 миллиардов долларов. Об этом сообщают эксперты проекта по мониторингу Интернета и кибербезопасности NetBlocks.
"С учётом того, что Facebook, WhatsApp, Instagram отключены более чем на один час, потери для мировой экономики приблизительно оцениваются в 160 миллионов долларов", — говорится в сообщении проекта в "Твиттере".
Эксперты отмечают, что соцсети не работают сразу в нескольких странах, поэтому инцидент не связан со сбоями на уровне отдельных государств.
Напомним, сбой в работе популярных соцсетей произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже более трёх часов, вероятно, ущерб увеличится. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы — TikTok, Google, Youtube и Viber.
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