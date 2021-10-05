Специалисты Facebook попытаются вручную перезапустить свои серверы
В компании полагают, что это поможет восстановить работу социальной сети.
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Компания Facebook направила команду специалистов в один из своих центров обработки данных в американском штате Калифорния. Они попытаются вручную перезапустить серверы для устранения сбоя в работе соцсети. Об этом сообщает репортёр газеты The New York Times Майк Айзек.
"Facebook направил небольшую команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы в попытке исправить проблему", — написал он в "Твиттере".
Напомним, сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе "Твиттера" и Gmail. Из-за масштабного прироста новых пользователей проблемы возникли и в работе "Телеграма".
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