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В Telegram произошёл сбой из-за масштабного прироста новых пользователей

Администрация мессенджера отметила, что рада юзерам, приходящим к ним из WhatsApp.

4 октября, 20:44
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Серверы мессенджера Telegram ("Телеграм") испытывают небольшие сбои в связи со значительным притоком новых пользователей из-за проблем в работе WhatsApp. Об этом компания заявила в микроблоге в "Твиттере".

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"Рады всем новым пользователям, которые переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всеми сразу", — говорится в ответе Telegram одному из пользователей.

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Напомним, сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои зафиксированы в работе "Твиттера" и Gmail.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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