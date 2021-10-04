В Telegram произошёл сбой из-за масштабного прироста новых пользователей
Администрация мессенджера отметила, что рада юзерам, приходящим к ним из WhatsApp.
Фото © ТАСС / Zuma
Серверы мессенджера Telegram ("Телеграм") испытывают небольшие сбои в связи со значительным притоком новых пользователей из-за проблем в работе WhatsApp. Об этом компания заявила в микроблоге в "Твиттере".
"Рады всем новым пользователям, которые переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всеми сразу", — говорится в ответе Telegram одному из пользователей.
Напомним, сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл вечером 4 октября. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои зафиксированы в работе "Твиттера" и Gmail.
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