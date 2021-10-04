В Telegram произошёл сбой из-за масштабного прироста новых пользователей

Серверы мессенджера Telegram ("Телеграм") испытывают небольшие сбои в связи со значительным притоком новых пользователей из-за проблем в работе WhatsApp. Об этом компания заявила в микроблоге в "Твиттере".

"Рады всем новым пользователям, которые переходят с WhatsApp, но серверам сложно справиться со всеми сразу", — говорится в ответе Telegram одному из пользователей.