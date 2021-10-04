НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Сети появилось объявление о продаже домена Facebook

В настоящее время оно уже удалено. В компании прокомментировали ситуацию.

4 октября, 20:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Домен соцсети Facebook ("Фейсбук") выставили на продажу на сайте Whois, который специализируется на подобных сделках. Внимание на это обратил основатель соцсети Twitter Джек Дорси.

На своей странице он прикрепил объявление о продаже и поинтересовался, какую сумму продавец хочет выручить за домен.

Фото © Twitter / chadloder

Фото © Twitter / chadloder

В Facebook считают кибератаку маловероятной причиной глобального сбоя

В Facebook считают кибератаку маловероятной причиной глобального сбоя

Имя автора объявления неизвестно, в настоящее время оно уже удалено. В Facebook не прокомментировали ситуацию.

Напомним, сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже более четырёх часов. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе Twitter.

Сноуден порадовался масштабному сбою в работе Facebook и Instagram

Сноуден порадовался масштабному сбою в работе Facebook и Instagram

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1