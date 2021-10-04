В Сети появилось объявление о продаже домена Facebook

Домен соцсети Facebook ("Фейсбук") выставили на продажу на сайте Whois, который специализируется на подобных сделках. Внимание на это обратил основатель соцсети Twitter Джек Дорси.

На своей странице он прикрепил объявление о продаже и поинтересовался, какую сумму продавец хочет выручить за домен.

Фото © Twitter / chadloder