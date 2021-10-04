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Главный технолог Facebook объяснил глобальный сбой сетевыми проблемами

При этом он не указал примерное время восстановления работы сервисов и точную причину сбоев.

4 октября, 20:30
<p>Фото © ТАСС / Татьяна Флегонтова</p>

Фото © ТАСС / Татьяна Флегонтова

Главный технолог компании Facebook ("Фейсбук") Майк Шрепфер заявил, что сервис столкнулся с сетевыми проблемами, сейчас специалисты пытаются решить их.

"Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно всё восстановить", — написал Шрепфер на своей странице в "Твиттере".

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При этом он не указал примерное время восстановления работы сервисов и точную причину сбоев.

Напомним, сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp произошёл около 19:00 мск. Таким образом, он продолжается уже более четырёх часов. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе "Твиттера".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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