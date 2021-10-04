Главный технолог Facebook объяснил глобальный сбой сетевыми проблемами

Главный технолог компании Facebook ("Фейсбук") Майк Шрепфер заявил, что сервис столкнулся с сетевыми проблемами, сейчас специалисты пытаются решить их.

"Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно всё восстановить", — написал Шрепфер на своей странице в "Твиттере".