Откажитесь немедленно: почему нужно срочно стереть WhatsApp с телефона Instagram и WhatsApp принадлежат компании Facebook. У соцсети крупный сбой, а данные пользователей уже утекли в Интернет. 4 октября, 20:52 6332 6332 Фото © ТАСС / picture alliance / Dutch Photo P

Whatsapp не работает, Instagram тоже

Поздним вечером 4 октября пользователи "Вотсапа" начали жаловаться на сложности с отправкой сообщений и подключением к серверу. Неполадки с работой мессенджера наблюдаются в европейских странах, Азии, Северной и Южной Америке. Пользователи из РФ также информируют о сбое. Не работают и другие сервисы компании — намертво "лежат" Instagram и Facebook.

По одной из версий, адреса "Фейсбука", "Инстаграма" и "Вотсапа" могли быть по ошибке удалены из общего каталога интернет-сервисов в ходе крупного обновления. Однако вскоре на одном из хакерских форумов появилось объявление о продаже дампа базы данных полутора миллиардов пользователей сервисов компании, принадлежащей Марку Цукербергу. В это же самое время американские журналисты сообщили, что сотрудники "Фейсбука" не могут физически попасть в офис, потому что их электронные пропуска перестали работать. Пока что всё похоже на спланированное обрушение крупнейших мировых интернет-сервисов, и если хакеры смогли отключить настолько крупную структуру, то данные пользователей, скорее всего, уже достались злоумышленникам.

Срочно проверьте чаты

Пока не работает Whatsapp, а создатель "Телеграма" Павел Дуров троллит конкурентов через свой официальный канал в мессенджере, простые пользователи пытаются понять, какая информация могла достаться злоумышленникам. Если хакерский характер обрушения будет подтверждён, то речь может идти о крупном массиве данных — голосовых сообщениях, файлах, ссылках на облачные хранилища, фотографиях.

По данным IT-аналитика и специалиста по безопасности сетей Алексея Клукина, взломать такой уровень защиты и спланировать настолько крупное обрушение — это задача не из лёгких.

Я сильно сомневаюсь, что речь здесь идёт о получении пользовательских данных. Если это дело рук хакеров, то с высокой долей вероятности можно говорить о демонстрации возможностей, что даже такая сеть "легла" под натиском и что при необходимости это могут повторить. Базы данных, которые после этого могут попасть в Сеть, — это другая сторона медали. Пока трудно сказать, как их могут использовать Алексей Клукин IT-аналитик, специалист по безопасности сетей

По словам Клукина, в группе риска могут оказаться пользователи, отправлявшие друг другу данные карт: номера, коды безопасности (CVV) и другую платёжную информацию. Поэтому первым делом после восстановления работоспособности "Вотсапа" стоит вспомнить, кому и когда вы отправляли платёжные данные.

Сбой в работе Whatsapp — удар по бизнесу

В соцсетях Twitter, "ВКонтакте" и на других площадках пользователи уже пишут, что стали пропадать рабочие чаты с важной корпоративной информацией. Эти каналы часто используются как небольшими, так и крупными компаниями для оперативной коммуникации. Самые инициативные и быстрые уже перешли в Telegram — мессенджер Павла Дурова из-за повышенного оттока пользователей "Вотсапа" также испытал серьёзные нагрузки, но не прекратил работу. Чаты, каналы, отправка сообщений и загрузка фото продолжают работать в штатном режиме. Что будет с корпоративной информацией из чатов в "Вотсапе", сказать трудно. Если она ещё не досталась хакерам, то её конфиденциальность будет под вопросом. Пару лет назад аналогичный сбой в работе мессенджера открыл доступ сторонним пользователям в приватные чаты. Уязвимость быстро закрыли, объяснив проблему внутренним сбоем, но осадочек, как говорится, остался.

Безопасность Whatsapp теперь под угрозой

Новый сбой в работе "Вотсапа", после которого мессенджер и все сервисы Марка Цукерберга "лежат" уже несколько часов, может больно ударить по системе шифрования. Если алгоритмы мессенджера ещё не повреждены злоумышленниками, то первые несколько дней (а возможно, и недель) программисты "Фейсбука" будут разгребать последствия — изучать эксплойты (фрагменты кода) и пытаться понять, кто, как и каким образом пытался "положить" целый сектор самых прибыльных IT-компаний мира. Что до этого простому пользователю? Скорее всего, в ближайшее время шифрование сообщений будет не таким надёжным, как раньше, хотя и за несколько месяцев до этого у мессенджера случались проблемы с безопасностью.

Номер телефона Whatsapp

Если проникновение хакеров в серверы соцсетей Facebook, Whatsapp и Instagram будет подтверждено, то в руки хакеров могут попасть не только фото, геолокация и другие данные, но и номера телефонов. А с таким набором информации можно натворить обрушение покрупнее. Например, устроить массовое снятие денег со счетов через перехват трафика (с помощью геолокации это можно сделать без особенного труда, хоть и не в одиночку). Специалисты по кибербезопасности отмечают, что взломы (а оснований думать иначе пока нет) такого уровня создаются для того, чтобы одновременно завладеть целым массивом данных. Учитывая, как Facebook хранит персональные данные пользователей (спойлер: Facebook знает о пользователях буквально всё), утечка миллиардов телефонных номеров, привязанных к определённому месту, уже произошла.

Почему не работает YouTube, TikTok и Netflix

Проникновение в Facebook и его экосистему злоумышленники могли прикрыть атакой на магистральные сети. От таких каналов связи "питаются" трафиком YouTube, Amazon, Netflix, TikTok, VK, Twitter и другие сервисы. Любопытно и другое: пока у "Вотсапа" и "Фейсбука" наблюдаются проблемы, а сотрудники этих компаний не могут попасть к своим рабочим местам, независящие от этих сетей ресурсы, например Google или Aliexpress, продолжают работать.

Атака на сети (если это была именно она) затронула не только отдельные сервисы, но и корневые каталоги сети Интернет. От них зависит работа целого ряда компаний, включая магистральные и региональные интернет-провайдеры, а последние дают доступ к Сети миллионам пользователей по всему миру. Когда закончится сбой и последствия будут устранены, "Фейсбуку" предстоит объясниться, как именно крупная сеть упала одновременно по всему миру и почему "поднять" сервера ключевых американских компаний не удавалось много часов подряд.