Масштабные сбои зафиксированы в работе Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom
Также есть проблемы с онлайн-сервисами Bank of America — второго крупнейшего банка США.
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Интернет-пользователи сообщают о серьёзных сбоях в работе соцсети Snapchat. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Проблемы в работе сервиса в основном наблюдаются в США. В 60% случаев юзеры жалуются на сбои в приложении, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, а 13% заявили о проблемах с входом в аккаунт.
Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе приложения для знакомств Tinder, стримингового сервиса Netflix и сервиса видео-конференц-связи Zoom. Также, согласно данным Downdetector, перебои фиксируются в онлайн-сервисах Bank of America — второго крупнейшего банка США.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальный сбой зафиксирован в работе "Твиттера" и Gmail. Из-за масштабного прироста новых пользователей проблемы возникли и в работе Telegram.
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