Масштабные сбои зафиксированы в работе Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom

Интернет-пользователи сообщают о серьёзных сбоях в работе соцсети Snapchat. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе сервиса в основном наблюдаются в США. В 60% случаев юзеры жалуются на сбои в приложении, 26% столкнулись с трудностями при соединении с сервером, а 13% заявили о проблемах с входом в аккаунт.