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Facebook и Instagram частично восстановили работу после глобального сбоя

Трудности с доступом к сервисам длились более шести часов. Этот сбой стал крупнейшим за последние 13 лет.

4 октября, 22:00
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Некоторые пользователи соцсетей Facebook и Instagram смогли войти в свои аккаунты, однако сохраняются проблемы с просмотром и загрузкой фотографий и видео. Это занимает больше времени, чем обычно.

При этом мессенджер WhatsApp не позволяет отправлять сообщения.

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Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Из-за масштабного прироста новых пользователей проблемы возникли и в работе мессенджера Telegram.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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