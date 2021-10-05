Facebook и Instagram частично восстановили работу после глобального сбоя
Трудности с доступом к сервисам длились более шести часов. Этот сбой стал крупнейшим за последние 13 лет.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Некоторые пользователи соцсетей Facebook и Instagram смогли войти в свои аккаунты, однако сохраняются проблемы с просмотром и загрузкой фотографий и видео. Это занимает больше времени, чем обычно.
При этом мессенджер WhatsApp не позволяет отправлять сообщения.
Напомним, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Из-за масштабного прироста новых пользователей проблемы возникли и в работе мессенджера Telegram.
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