Тиктокер-миллионник дал советы, чем заняться во время тотального сбоя в Интернете
Также Павел Осадчий высказался о возможных причинах неполадок. Он допустил, что к этому причастны хакеры.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Тиктокер-миллионник Павел Осадчий в беседе с Лайфом рассказал, как перенёс тотальный информационный сбой, а также дал советы, чем заняться, пока популярные сайты и мессенджеры не работают.
"Так как я зарабатываю деньги на "Инстаграме", то, конечно, меня это встревожило. У меня договорённости о фотосессиях, мне пришлось писать всё в "Вотсап", а он тоже не работает. И пришлось вести коммуникацию в звонках. Знаете ощущение, когда теряешь телефон? Вот примерно такое же. Что-то ёкнуло. Я понимаю, что это абсурд, но для меня это важно", — поделился впечатлениями Осадчий.
Блогер посоветовал вместо привычного пролистывания "Инстаграма" "провести детокс", например посмотреть кино или погулять с друзьями. Также Осадчий ответил на вопрос о возможной причастности хакеров к сбою. По его мнению, это вполне реально.
"Я слышал новости про то, что именно хакеры взломали, поэтому я допускаю это. Ну а если это не хакеры, то кто мог нарушить? Такой масштабный сбой... Я верю, что это дело рук хакеров", — отметил тиктокер.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой уже стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.
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