Тиктокер-миллионник дал советы, чем заняться во время тотального сбоя в Интернете

Тиктокер-миллионник Павел Осадчий в беседе с Лайфом рассказал, как перенёс тотальный информационный сбой, а также дал советы, чем заняться, пока популярные сайты и мессенджеры не работают.

"Так как я зарабатываю деньги на "Инстаграме", то, конечно, меня это встревожило. У меня договорённости о фотосессиях, мне пришлось писать всё в "Вотсап", а он тоже не работает. И пришлось вести коммуникацию в звонках. Знаете ощущение, когда теряешь телефон? Вот примерно такое же. Что-то ёкнуло. Я понимаю, что это абсурд, но для меня это важно", — поделился впечатлениями Осадчий.

Блогер посоветовал вместо привычного пролистывания "Инстаграма" "провести детокс", например посмотреть кино или погулять с друзьями. Также Осадчий ответил на вопрос о возможной причастности хакеров к сбою. По его мнению, это вполне реально.