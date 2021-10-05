НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Microsoft выпустила новую Windows 11 на день раньше

При этом те, кто недавно купил компьютеры с Windows 10, получили возможность бесплатно обновиться до 11-й версии.

4 октября, 22:55

Фото © WindowsLatest

Компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11 на день раньше, чем предполагалось. Как сообщает портал The Verge, она уже доступна для скачивания.

Блогер Wylsacom перечислил четыре главных качества новой Windows 11

Блогер Wylsacom перечислил четыре главных качества новой Windows 11

Изначально новая ОС должна была выйти 5 октября по американскому времени, но стала доступна 4 октября. При этом те, кто недавно купил компьютеры с Windows 10, получили возможность бесплатно обновиться до 11-й версии. Остальные пользователи будут постепенно получать предложения установить новое ПО, если их устройства соответствуют минимальным требованиям Windows 11.

Те же, кто не захочет ждать, смогут самостоятельно обновить ОС с помощью нового помощника по установке от Microsoft.

Microsoft презентовала новые гаджеты Surface на Windows 11

Microsoft презентовала новые гаджеты Surface на Windows 11

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1