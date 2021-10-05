Microsoft выпустила новую Windows 11 на день раньше

Компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11 на день раньше, чем предполагалось. Как сообщает портал The Verge, она уже доступна для скачивания.

Изначально новая ОС должна была выйти 5 октября по американскому времени, но стала доступна 4 октября. При этом те, кто недавно купил компьютеры с Windows 10, получили возможность бесплатно обновиться до 11-й версии. Остальные пользователи будут постепенно получать предложения установить новое ПО, если их устройства соответствуют минимальным требованиям Windows 11.