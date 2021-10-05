Блогер Wylsacom перечислил четыре главных качества новой Windows 11

Новая операционная система Windows 11 будет отвечать основным четырём требованиям: привлекательности с точки зрения дизайна, оперативности, удобства общения и безопасности. Об этом рассказал эксперт по гаджетам, популярный блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom.

"Современная операционная система должна, во-первых, быть симпатичной, во-вторых, работать быстро и не отвлекать пользователя от его основных рабочих процессов, позволять удобно общаться и быть защищённым. Вокруг этого и строилась философия Windows 11. В целом при переходе на новую систему каких-то стрессов быть не должно, как часто это бывало раньше, все просто обновятся и продолжат пользоваться более новой, более современной системой", — отметил он в беседе с Ura.ru.

Чтобы узнать, хватит ли оперативной памяти для работы Windows 11, блогер рекомендует пользователям перед обновлением проверить компьютер при помощи специальной утилиты.

"На сайте Microsoft можно будет скачать маленькую утилиту, которая покажет, совместим ли ваш компьютер с Windows 11 или нет. Обновления бесплатно установятся на Windows 10, также пользователь сможет их поставить на свой страх и риск на любой другой компьютер, но Microsoft не гарантирует корректность работы", — добавил Wylsacom.

Кроме того, он отметил, что Windows 11 отличается удобным интерфейсом. В этой ОС полностью переработано меню "Пуск", которое исторически находилось в левой части экрана. Теперь оно по умолчанию будет находиться посередине, но при желании его можно будет вернуть обратно. Также Windows 11 подсказывает, какие приложения из свежеустановленных можно использовать, позволяет выбирать тему (ночную или дневную) и даёт возможность настраивать разные рабочие столы. Также, по словам блогера, разработчик делает большую ставку на собственный мессенджер, который позволит совершать конференц-звонки по примеру Zoom".