Два человека погибли и пять пострадали при пожаре на юге Москвы
Жертвами стали женщина 1980 года рождения и её дочь 2011 года. 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.
Фото © LIFE
На юге Москвы произошёл пожар в жилом доме. Два человека погибли и пять пострадали, сообщил Лайфу источник.
Инцидент случился по адресу Сумской проезд, 17/2 в районе Чертаново Северное. Возгорание началось в квартире на втором этаже. 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, а вот двое погибли. Жертвами стали женщина 1980 года рождения и её дочь 2011 года. Причины пожара устанавливаются.
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