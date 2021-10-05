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Два человека погибли и пять пострадали при пожаре на юге Москвы

Жертвами стали женщина 1980 года рождения и её дочь 2011 года. 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

4 октября, 23:20

Фото © LIFE

Два человека погибли и пять пострадали при пожаре на юге Москвы. Видео с места происшествия прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение Livecorr (можно скачать для iOS и Android)

На юге Москвы произошёл пожар в жилом доме. Два человека погибли и пять пострадали, сообщил Лайфу источник.

Инцидент случился по адресу Сумской проезд, 17/2 в районе Чертаново Северное. Возгорание началось в квартире на втором этаже. 30 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, а вот двое погибли. Жертвами стали женщина 1980 года рождения и её дочь 2011 года. Причины пожара устанавливаются.

Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме под Самарой

Трое маленьких детей погибли при пожаре в многоквартирном доме под Самарой

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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