Мошенники воспользовались глобальным сбоем соцсетей для обмана пользователей
Эксперт Игорь Бедеров назвал лживыми заявления злоумышленников о том, что их VPN-системы помогут зайти на недоступные сайты.
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Мошенники воспользовались ситуацией с глобальным сбоем "Фейсбука" и его сервисов для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения. Сообщения злоумышленников уже начали появляться в различных телеграм-каналах. В них мошенники обвиняют в случившемся "российских чекистов" и Роскомнадзор и рекламируют прокси-сервисы, а также VPN-системы, способные, по заверениям разработчиков, "легко обойти эти жалкие попытки".
"Сообщения о том, что РКН блокирует Facebook, Instagram и Whatsapp, не соответствуют действительности. Взлома баз данных пользователей этих соцсетей, по нашим данным, также не было", — приводит слова эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова РИА "Новости".
По его словам, сообщения мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей, являются обманом. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет, заметил Бедеров. Эксперт добавил, что сами эти сообщения несут определённую опасность, поэтому не стоит им доверять.
"Сейчас на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а, наоборот, будут пропускать через себя весь ваш трафик, и таким образом в руки мошенников могут утечь пароли, переписка и так далее", — предупредил специалист.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.
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