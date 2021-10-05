Мошенники воспользовались глобальным сбоем соцсетей для обмана пользователей

Мошенники воспользовались ситуацией с глобальным сбоем "Фейсбука" и его сервисов для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения. Сообщения злоумышленников уже начали появляться в различных телеграм-каналах. В них мошенники обвиняют в случившемся "российских чекистов" и Роскомнадзор и рекламируют прокси-сервисы, а также VPN-системы, способные, по заверениям разработчиков, "легко обойти эти жалкие попытки".

"Сообщения о том, что РКН блокирует Facebook, Instagram и Whatsapp, не соответствуют действительности. Взлома баз данных пользователей этих соцсетей, по нашим данным, также не было", — приводит слова эксперта инжинирингового центра SafeNet НТИ Игоря Бедерова РИА "Новости".

По его словам, сообщения мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей, являются обманом. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет, заметил Бедеров. Эксперт добавил, что сами эти сообщения несут определённую опасность, поэтому не стоит им доверять.