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Цукерберг впервые прокомментировал глобальный сбой сервисов Facebook

Основатель компании извинился перед пользователями за проблемы в работе интернет-ресурсов.

4 октября, 23:58

Фото © ТАСС / EPA

Глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в работе сервисов и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", — написал Цукерберг в "Фейсбуке".

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Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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