Цукерберг впервые прокомментировал глобальный сбой сервисов Facebook

Глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в работе сервисов и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", — написал Цукерберг в "Фейсбуке".