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Минфин впервые зафиксировал признаки перегрева на потребительском рынке

К его внутренним факторам ведомство относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям.

4 октября, 23:47

Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

На российском потребительском рынке фиксируются признаки перегрева, наиболее острая ситуация складывается с ценами на продукты питания. Об этом говорится в разработанных Минфином Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 года, сообщает газета "Известия".

К внутренним факторам перегрева ведомство относит опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям. В числе внешних предпосылок Минфин выделяет бюджетно-кредитую "накачку" денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах. В совокупности они формируют "повышенный инфляционный фон".

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Отмечается, что продукты питания дорожают опережающими темпами. По последним данным Росстата, цены на товары и услуги в августе 2021 года выросли на 6,68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Стоимость продовольственных товаров за год увеличилась на 7,7%. Наибольший рост цен среди продуктов питания зафиксирован у сахара (38,1%), подсолнечного масла (27,3%) и яиц (15,4%).

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Как правило, в России монетарные власти пользуются словом "перегрев" по отношению к ситуации с кредитованием. Также нередко этим термином обозначают стремительный рост ипотеки или необеспеченных займов граждан. По данным СМИ, рост цен на продукты перегревом ранее не назывался.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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