В Роснедрах рассказали, на сколько лет Россия обеспечена золотом

Россия обеспечена запасами золота при текущей добыче на 36 лет, при этом уровень воспроизводства в последние шесть лет превышает показатели добычи. Об этом заявили в Роснедрах, комментируя заявление главы компании "Полюс" Павла Грачёва, предупредившего о риске столкнуться с недостатком запасов драгоценного металла в ближайшие годы.

"По данным Государственного баланса запасов Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2021 разведанные запасы золота составляют 15 319 тонн. При текущем уровне добычи 427 тонн (за 2020 год) обеспеченность Российской Федерации золотом составляет 36 лет", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Роснедрах добавили, что каждый год достигается расширенное воспроизводство запасов (отношение прироста запасов к добыче за десятилетний период). Так, в 2020 году этот показатель составил 1,90 (или 190%), в 2019-м — 1,86, в 2018-м — 2,11, в 2017-м — 2,28, в 2016-м — 2,74, в 2015-м — 3,06, а в 2014-м — 2,98.