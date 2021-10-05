Потерявший жену Прохор Шаляпин рассказал о пробуждающих его по ночам кошмарах

Певец Прохор Шаляпин рассказал о кошмарах, заставляющих его пробуждаться по ночам. При этом страшные сны оказались связаны не с недавней смертью его супруги, а с другим событием — участием в шоу "Форт Боярд". Артист решился проверить себя в экстремальных условиях, хоть и не раз признавался, что любая опасность — это не для него. В испытании под названием "Катапульта" музыканта в буквальном смысле запустили в океан. Шаляпин признался, что до сих пор не может забыть это.

"Конечно, было страшно, ведь могло случиться что угодно! Я до сих пор просыпаюсь от кошмаров посреди ночи. Находился в ужасе, когда в предыдущих выпусках видел, как людей выбрасывало. Мне жутко даже наблюдать за тем, как коллеги проходят конкурсы на высоте, не то что оказаться по ту сторону", — рассказал певец в беседе с изданием "Стархит".

Артист добавил, что согласился на участие в шоу, чтобы сделать красивые фотографии, и отметил, что перед началом игры у него тряслись руки.