Потерявший жену Прохор Шаляпин рассказал о пробуждающих его по ночам кошмарах
Артист поведал о страхе высоты и панике во время съёмок одного популярного телешоу.
Фото © Instagram / shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин рассказал о кошмарах, заставляющих его пробуждаться по ночам. При этом страшные сны оказались связаны не с недавней смертью его супруги, а с другим событием — участием в шоу "Форт Боярд". Артист решился проверить себя в экстремальных условиях, хоть и не раз признавался, что любая опасность — это не для него. В испытании под названием "Катапульта" музыканта в буквальном смысле запустили в океан. Шаляпин признался, что до сих пор не может забыть это.
"Конечно, было страшно, ведь могло случиться что угодно! Я до сих пор просыпаюсь от кошмаров посреди ночи. Находился в ужасе, когда в предыдущих выпусках видел, как людей выбрасывало. Мне жутко даже наблюдать за тем, как коллеги проходят конкурсы на высоте, не то что оказаться по ту сторону", — рассказал певец в беседе с изданием "Стархит".
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Артист добавил, что согласился на участие в шоу, чтобы сделать красивые фотографии, и отметил, что перед началом игры у него тряслись руки.
"После шоу я понял: если что-то и попробую экстремального в жизни, то только прыжки с парашютом, хотя всегда очень боялся высоты. На брифе нам рассказали, как правильно держать скорпиона, вот тут-то я и осознал масштабы риска. Молился, чтобы никто не цапнул и потом мы не прочитали в новостях некролог", — добавил Шаляпин.
Напомним, недавно в жизни Шаляпина произошло трагическое событие. Его супруга — 42-летняя миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис — летом попала в США в больницу с коронавирусом. Это случилось сразу после их свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти бизнесвумен. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Женщину кремировали в Соединённых Штатах. Адвокат Игорь Ким объяснил, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его богатой супруги.
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