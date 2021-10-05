Главная плакса эстрады: зачем певица Буланова пыталась стать депутатом Госдумы Певица проиграла предвыборную гонку и обвинила Центризбирком в нечестности. Но её слёзы, за которые её так ценят поклонники, на политической сцене никого особо не тронули. 4 октября, 21:40 Фото © youtube.com/Super!

Пример Татьяны Булановой очень показателен для артистов, которые идут в политику на эмоциях. "С чего вдруг Буланова вообще решила идти в политику?" — такой вопрос возник у многих её поклонников. Она всегда была далека от этого, в семье никаких общественных деятелей не было, да и в окружении. Но, как выяснилось, артистку вдохновил друг.

У меня есть друг, композитор Андрей Иванов, он тоже баллотировался, и вот он мне рассказал, как будет здорово, если получится. Мне понравилась их программа, и я подумала, а почему бы не попробовать, вдруг получится. У меня уже такой возраст, что хочется заняться чем-то посерьёзнее. Это не пиар, потому что там нет никакой рекламы Татьяна Буланова

На вопрос, что конкретно она может сделать для людей, Татьяна отвечает, что готова решать все те проблемы, которые волнуют лично её: ЖКХ, транспорт, экология.

Я живу на Васильевском острове, и когда у нас вдруг случается зима, то все улицы в сосульках и наледях, парковки, уборка города — всё это волнует лично меня, и нужно менять. Но у меня есть кураторы, они, надеюсь, подскажут, куда идти дальше, если я пройду Татьяна Буланова

Медийность

Как именно всё это можно делать, кандидат Буланова не знает, ссылаясь на однопартийцев, которые ей "если что, подскажут". Но проблема как раз в том, что у "Родины", от которой она баллотировалась, огромный дефицит узнаваемых лиц в составе. И соответствующего опыта конвертации медийности в результате тоже не хватает.

У Татьяны Булановой действительно есть имя, она периодически оказывается в поле зрения светских СМИ. Более того, она стала узнаваемой личностью в среде футбольных фанатов, особенно "спартаковских". Именно болельщики красно-белых пытались демотивировать Владислава Радимова, выкрикивая с трибун оскорбления в адрес его жены — Татьяны Булановой. Позже они за это извинялись, но факт остаётся фактом, не каждый артист становится объектом внимания массовой спортивной аудитории.



Репутация

Тем не менее узнаваемость — не самое главное качество политика. Человек, который претендует на власть, всегда изучается под лупой, а уж что говорить про репутацию, которая у Булановой не самая девственная. "Буланова бросила пить после истории с госпитализацией", "Татьяна Буланова отказалась от алкоголя после проблем со здоровьем", "Перенёсшая инсульт Татьяна Буланова отказалась от алкоголя", — таких заголовков "Гугл" выдаёт больше ста тысяч. Сама Татьяна признаёт, что любит выпить, но не считает это проблемой.

У меня бывает, что я выхожу на сцену выпившей, но это для храбрости, я всегда волнуюсь, как любой нормальный артист перед выходом на сцену, но так, чтобы выходить пьяной, такого не было Татьяна Буланова

Своей искренностью певица, конечно, притягивает... поклонников. Но не электорат. Проблемы со здоровьем могут быть приняты с пониманием в шоу-бизнесе, но во власти нет места для сантиментов. Поэтому рассказы автора хита "Не плачь" о том, что она довольно часто делает себе "уколы красоты", едва ли добавили ей голосов.

Подстава

Возраст и желание решить проблемы с сосульками — мотивация явно недостаточная. Да и бдительные поклонники обратили внимание на то, что Татьяна не публикует посты политического содержания у себя в "Инстаграме", где у неё 138 тыс. подписчиков. Нежелание смешивать аудиторию фанатов творчества и голосующих понятно, но тогда непонятны действия Булановой и её помощников во время предвыборной кампании: они использовали имена других артистов в качестве лиц, поддерживающих Буланову, а позже выяснилось, что с ними эти моменты никто не согласовал.

Если я пойму, что политика — тёмный лес и одни интриги, то я перестану этим заниматься. А если действительно это возможность помочь людям, то это здорово... Я могу понять людей, когда пишут, что вот певички туда лезут. Но я не певичка — я певица.

Буланова шла в Госдуму по округу № 212 Петербурга от партии "Родина", но проиграла кандидату от "Единой России". Заявления о том, что в Северной столице плохо организована избирательная кампания, опровергла глава ЦИК Элла Памфилова, которая лично обратилась к Булановой: "Уважаемая Татьяна, я разделяю вашу озабоченность происходящим в Санкт-Петербурге, но не согласна с тем, что всё это происходит за спиной губернатора. Это не так".

Не верю

Татьяна Буланова — заслуженная артистка Российской Федерации. Её песни вызывают эмоции и чувства до сих пор. Многие из тех, кто слушал её в 90-е, и сегодня продолжают ценить и любить эту артистку. Она не просто умела плакать на сцене, но и у других вызывала слёзы — настолько пронзителен её голос, её образ, её энергия. Но когда она решила использовать тот же приём во время предвыборной гонки, ей не поверили. Памфиловой поверили, а Булановой нет.

Авторы Василий Климов