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Главная плакса эстрады: зачем певица Буланова пыталась стать депутатом Госдумы

Певица проиграла предвыборную гонку и обвинила Центризбирком в нечестности. Но её слёзы, за которые её так ценят поклонники, на политической сцене никого особо не тронули.

4 октября, 21:40
<p>Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JIpXJvXrw8Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/Super!</a></p>

Фото © youtube.com/Super!

Пример Татьяны Булановой очень показателен для артистов, которые идут в политику на эмоциях. "С чего вдруг Буланова вообще решила идти в политику?" — такой вопрос возник у многих её поклонников. Она всегда была далека от этого, в семье никаких общественных деятелей не было, да и в окружении. Но, как выяснилось, артистку вдохновил друг.

У меня есть друг, композитор Андрей Иванов, он тоже баллотировался, и вот он мне рассказал, как будет здорово, если получится. Мне понравилась их программа, и я подумала, а почему бы не попробовать, вдруг получится. У меня уже такой возраст, что хочется заняться чем-то посерьёзнее. Это не пиар, потому что там нет никакой рекламы

Татьяна Буланова

<p>У меня есть друг, композитор Андрей Иванов, он тоже баллотировался, и вот он мне рассказал, как будет здорово, если получится. Мне понравилась их программа, и я подумала, а почему бы не попробовать, вдруг получится. У меня уже такой возраст, что хочется заняться чем-то посерьёзнее. Это не пиар, потому что там нет никакой рекламы</p>
<p>У меня есть друг, композитор Андрей Иванов, он тоже баллотировался, и вот он мне рассказал, как будет здорово, если получится. Мне понравилась их программа, и я подумала, а почему бы не попробовать, вдруг получится. У меня уже такой возраст, что хочется заняться чем-то посерьёзнее. Это не пиар, потому что там нет никакой рекламы</p>

На вопрос, что конкретно она может сделать для людей, Татьяна отвечает, что готова решать все те проблемы, которые волнуют лично её: ЖКХ, транспорт, экология.

Я живу на Васильевском острове, и когда у нас вдруг случается зима, то все улицы в сосульках и наледях, парковки, уборка города — всё это волнует лично меня, и нужно менять. Но у меня есть кураторы, они, надеюсь, подскажут, куда идти дальше, если я пройду

Татьяна Буланова

<p>Я живу на Васильевском острове, и когда у нас вдруг случается зима, то все улицы в сосульках и наледях, парковки, уборка города — всё это волнует лично меня, и нужно менять. Но у меня есть кураторы, они, надеюсь, подскажут, куда идти дальше, если я пройду</p>
<p>Я живу на Васильевском острове, и когда у нас вдруг случается зима, то все улицы в сосульках и наледях, парковки, уборка города — всё это волнует лично меня, и нужно менять. Но у меня есть кураторы, они, надеюсь, подскажут, куда идти дальше, если я пройду</p>

Медийность

Как именно всё это можно делать, кандидат Буланова не знает, ссылаясь на однопартийцев, которые ей "если что, подскажут". Но проблема как раз в том, что у "Родины", от которой она баллотировалась, огромный дефицит узнаваемых лиц в составе. И соответствующего опыта конвертации медийности в результате тоже не хватает.

У Татьяны Булановой действительно есть имя, она периодически оказывается в поле зрения светских СМИ. Более того, она стала узнаваемой личностью в среде футбольных фанатов, особенно "спартаковских". Именно болельщики красно-белых пытались демотивировать Владислава Радимова, выкрикивая с трибун оскорбления в адрес его жены — Татьяны Булановой. Позже они за это извинялись, но факт остаётся фактом, не каждый артист становится объектом внимания массовой спортивной аудитории.

Репутация

Тем не менее узнаваемость — не самое главное качество политика. Человек, который претендует на власть, всегда изучается под лупой, а уж что говорить про репутацию, которая у Булановой не самая девственная. "Буланова бросила пить после истории с госпитализацией", "Татьяна Буланова отказалась от алкоголя после проблем со здоровьем", "Перенёсшая инсульт Татьяна Буланова отказалась от алкоголя", — таких заголовков "Гугл" выдаёт больше ста тысяч. Сама Татьяна признаёт, что любит выпить, но не считает это проблемой.

У меня бывает, что я выхожу на сцену выпившей, но это для храбрости, я всегда волнуюсь, как любой нормальный артист перед выходом на сцену, но так, чтобы выходить пьяной, такого не было

Татьяна Буланова

<p>У меня бывает, что я выхожу на сцену выпившей, но это для храбрости, я всегда волнуюсь, как любой нормальный артист перед выходом на сцену, но так, чтобы выходить пьяной, такого не было</p>
<p>У меня бывает, что я выхожу на сцену выпившей, но это для храбрости, я всегда волнуюсь, как любой нормальный артист перед выходом на сцену, но так, чтобы выходить пьяной, такого не было</p>

Своей искренностью певица, конечно, притягивает... поклонников. Но не электорат. Проблемы со здоровьем могут быть приняты с пониманием в шоу-бизнесе, но во власти нет места для сантиментов. Поэтому рассказы автора хита "Не плачь" о том, что она довольно часто делает себе "уколы красоты", едва ли добавили ей голосов.

Подстава

Возраст и желание решить проблемы с сосульками — мотивация явно недостаточная. Да и бдительные поклонники обратили внимание на то, что Татьяна не публикует посты политического содержания у себя в "Инстаграме", где у неё 138 тыс. подписчиков. Нежелание смешивать аудиторию фанатов творчества и голосующих понятно, но тогда непонятны действия Булановой и её помощников во время предвыборной кампании: они использовали имена других артистов в качестве лиц, поддерживающих Буланову, а позже выяснилось, что с ними эти моменты никто не согласовал.

Если я пойму, что политика — тёмный лес и одни интриги, то я перестану этим заниматься. А если действительно это возможность помочь людям, то это здорово... Я могу понять людей, когда пишут, что вот певички туда лезут. Но я не певичка — я певица.

Фото © youtube.com / "Россия-1"

Фото © youtube.com / "Россия-1"

Буланова шла в Госдуму по округу № 212 Петербурга от партии "Родина", но проиграла кандидату от "Единой России". Заявления о том, что в Северной столице плохо организована избирательная кампания, опровергла глава ЦИК Элла Памфилова, которая лично обратилась к Булановой: "Уважаемая Татьяна, я разделяю вашу озабоченность происходящим в Санкт-Петербурге, но не согласна с тем, что всё это происходит за спиной губернатора. Это не так".

Не верю

Татьяна Буланова — заслуженная артистка Российской Федерации. Её песни вызывают эмоции и чувства до сих пор. Многие из тех, кто слушал её в 90-е, и сегодня продолжают ценить и любить эту артистку. Она не просто умела плакать на сцене, но и у других вызывала слёзы — настолько пронзителен её голос, её образ, её энергия. Но когда она решила использовать тот же приём во время предвыборной гонки, ей не поверили. Памфиловой поверили, а Булановой нет.

Ну, это уже слишком: 97-летний победитель шоу "Голос" довёл до слёз даже хладнокровного Нагиева

Ну, это уже слишком: 97-летний победитель шоу "Голос" довёл до слёз даже хладнокровного Нагиева

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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