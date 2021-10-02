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Ну, это уже слишком: 97-летний победитель шоу "Голос" довёл до слёз даже хладнокровного Нагиева

В финале победителей выбирали зрители, и у соперников Михаила Серебрякова просто не было ни единого шанса.

2 октября, 12:20
<p>Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jwqRflXhS-8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com/Голос / The Voice Russia</a></p>

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Самый возрастной участник в истории шоу стал главным открытием и жемчужиной четвёртого сезона "Голос 60+". Михаил Ерофеевич набрал больше всего зрительских голосов. Но его соперники приняли поражение весьма и весьма достойно.

— Раз я сюда попал, значит, должен доказать, что Олег Михайлович [Газманов] не ошибся в выборе...

Михаил Серебряков

<p>— Раз я сюда попал, значит, должен доказать, что Олег Михайлович [Газманов] не ошибся в выборе...</p>
<p>— Раз я сюда попал, значит, должен доказать, что Олег Михайлович [Газманов] не ошибся в выборе...</p>

Напомним, что Серебряков стал самым возрастным участником шоу "Голос" за всю его историю. 19 сентября ему исполнилось 97 лет. В этот день к нему домой с тортом приехал сам Олег Газманов.

— Он вкладывает душу в каждое мгновение его пребывания на сцене. Давайте вместе с ним порадуемся тому, как радуется он, и будем такими всю жизнь!

Олег Газманов

<p>— Он вкладывает душу в каждое мгновение его пребывания на сцене. Давайте вместе с ним порадуемся тому, как радуется он, и будем такими всю жизнь!</p>
<p>— Он вкладывает душу в каждое мгновение его пребывания на сцене. Давайте вместе с ним порадуемся тому, как радуется он, и будем такими всю жизнь!</p>

За Михаила Ерофеевича переживали его наставник и, разумеется, его дети, внуки и правнуки. В этот день им было особенно тяжко — дедушке нужно было выйти на сцену дважды (участники финала, которые проходят в суперфинал, поют две песни). Но во время его выступления слёз сдержать не мог никто — на экраны выводились фото Михаила Ерофеевича в молодости и в пожилом возрасте… вместе с женой, которой давно не стало. Даже Нагиев, которого трудно вывести на эмоции, был вынужден снять очки и обнять Серебрякова. А уж слёзы этого ведущего о многом говорят.

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Михаил Дроздецкий, который составил конкуренцию Серебрякову в команде Газманова, выглядел мальчишкой, хотя ему 61 год. Газманов пожелал ему в 97 лет тоже выйти на сцену "Голоса" и спеть так же. На что очень эмоционально отреагировал Дмитрий Нагиев.

Угу, угу... То есть ещё 50 лет этой программы?! — спросил телеведущий Дмитрий Нагиев с таким видом, будто Константин Эрнст отнял у него паспорт.

Михаил, прямо скажем, Вас бросили под танк, — утешил Дроздецкого ведущий.

Ну кто-то же должен был быть под этим танком, — достойно парировал второй участник команды Газманова.

Всё только начинается в 97

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Напомним, что в финал прошли восемь участников — по два от каждого из наставников. В суперфинал прошли четверо (Михаил Серебряков, Пётр Урбановичус, Евгений Соломин и Андрей Михайлов), из которых осталось только двое — Серебряков и Соломин. Всё решили зрители Первого. За Серебрякова проголосовало 79% аудитории. Кроме статуэтки победитель получит 1 млн рублей от спонсора телепроекта и сертификат на запись собственного сингла.

Регалии

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Отдельно стоит отметить смелость Стаса Намина: его подопечные не стали петь песни своей молодости, как это делали все остальные. Ольга Котова спела песню Юрия Шевчука "Это всё", а Михайлов исполнил "Прогулки по воде" группы "Наутилус Помпилиус" и "Моё сердце" группы "Сплин". Для большинства из нас этот репертуар тоже уже относится к ретро, но для "Голос 60+" это игра на опережение времени.

Вице-чемпионом шоу стал Евгений Соломин, который на самом деле получил своё сполна. В финальном слове он признался, что проект сделал его узнаваемым и востребованным — ему сделали предложение стать художественным руководителем концертного зала в Геленджике, и он согласился. Соломин был участником команды Лаймы Вайкуле. Лучшим наставником четвёртого сезона "Голос 60+" стал, понятно, Олег Газманов.

Лицом к зрителю

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Фото © youtube.com/Голос / The Voice Russia

Как и писал ранее Лайф, Михаил Серебряков победил в этом шоу независимо от результатов. Признаём, что недооценили аудиторию Первого канала, которая будто перестала обращать внимание на непопадание в ноты. Главное — эмоции, которые дарит этот удивительный человек одним своим появлением на сцене. Может быть, именно в этом спасение телевидения, у которого падают рейтинги, — в том, что во главу угла ставится мнение зрителей?.. Или это возможно только, когда для вокалистов главное — участие, а не карьера. Увидим в главном "Голосе", который стартует на следующей неделе. Напомним, что это будет десятый, юбилейный сезон с золотым составом жюри: Димой Биланом, Пелагеей, Александром Градским и Леонидом Агутиным.

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Авторы
Иванов Алексей
Иванов Алексей

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