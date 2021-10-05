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WhatsApp начал возвращаться к работе вслед за Facebook и Instagram

Сообщениями уже обмениваться можно, а вот звонки всё ещё не проходят.

5 октября, 00:34

Фото © Pixabay

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook) постепенно восстанавливается после сбоя. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По их словам, сообщениями уже можно обмениваться, однако звонки всё ещё не проходят. В компании Facebook подтвердили частичное возобновление работы, однако отметили, что для полного восстановления понадобится дополнительное время.

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Напомним, ранее Facebook и Instagram также начали восстанавливаться после сбоя. По данным сервиса сетевого обзора Kentik, это произошло спустя 5,5 часа после начала неполадок.

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Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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