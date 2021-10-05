Российские банки стали массово повышать ставки по вкладам после решения ЦБ

Российские банки начали массово повышать ставки по вкладам и сберегательным счетам после того, как ЦБ повысил ключевую ставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs и крупные банки.

Напомним, 10 сентября ЦБ поднял ключевую ставку пятый раз подряд — до 6,75% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила рост ставки выше 7% и назвала маловероятным её снижение раньше, чем граждане будут довольны уровнем доходности вкладов.

Сразу несколько крупных банков сообщили о повышении ставок. Так, банк "Открытие" повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2–0,3 п.п., а "Альфа-банк" — на 0,2–1,5 п.п. по рублёвым вкладам с максимумом в 7,5% с капитализацией. Кроме того, ставки подняли Россельхозбанк, Газпромбанк и другие. В Сбербанке максимальная ставка по рублёвым вкладам по-прежнему составляет 6,5% для новых депозитов.