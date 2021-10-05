Матвиенко в День учителя анонсировала изменения требований к оплате труда педагогов

Правительство РФ готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в статье, опубликованной в "Российской газете" и посвящённой Дню учителя, который отмечается 5 октября.

По словам Матвиенко, низкая зарплата педагогов во многих регионах серьёзно сказывается на престиже профессии, качестве и доступности образования. Из-за этого многие выпускники педагогических вузов не хотят идти работать в школы, что, в свою очередь, грозит старением учительского корпуса.

"Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащённая современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей", — подчеркнула Матвиенко.

Спикер добавила, что в Совфеде об этой проблеме знают. Она отметила, что в 2020 году сенаторы обратились в правительство с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогов в школах и детсадах. Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. Сейчас готовится постановление. Пилотный проект планируется запустить в шести регионах.