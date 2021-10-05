Власти США назвали причину масштабного сбоя в работе соцсетей
В течение нескольких часов пользователи разных платформ не имели доступа к своим аккаунтам. Это крупнейшее подобное ЧП за 13 лет.
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Власти США не считают, что глобальные сбои в работе "Фейсбука" и "Инстаграма" могли быть связаны с хакерскими атаками. Об этом заявила руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли.
"Исходя из всего, что я видела, это не было какой-то злонамеренной или хакерской атакой. На самом деле это была ошибка конфигурации, это был технологический сбой", — отметила Истерли в интервью газете "Вашингтон пост".
Она подчеркнула, что CISA, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, внимательно следило за ситуацией. Это был масштабный системный сбой, и власти Штатов хотели убедиться, что он не затронет другие объекты, в том числе инфраструктурные.
Как сообщал Лайф, вечером 4 октября произошёл сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. У юзеров возникли сложности с отправкой сообщений, подключением к серверу и загрузкой сайтов. Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг потерял из-за сбоев 6,6 миллиарда долларов. Вслед за сервисами "Фейсбука" упали и другие ресурсы: TikTok, Google, YouTube и Viber. Также глобальные сбои были зафиксированы в работе "Твиттера", Gmail, Tinder, Snapchat, Netflix и Zoom. Спустя шесть часов Facebook и Instagram частично восстановились. Вместе с тем этот сбой уже стал крупнейшим за последние 13 лет. Эксперт по кибербезопасности назвал вероятную причину неполадок.