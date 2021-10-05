Власти США назвали причину масштабного сбоя в работе соцсетей

Власти США не считают, что глобальные сбои в работе "Фейсбука" и "Инстаграма" могли быть связаны с хакерскими атаками. Об этом заявила руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли.

"Исходя из всего, что я видела, это не было какой-то злонамеренной или хакерской атакой. На самом деле это была ошибка конфигурации, это был технологический сбой", — отметила Истерли в интервью газете "Вашингтон пост".